«Es gibt keinen Boden, auf dem nichts wächst»

Pflanzen und Gärten sind Angelika Studers Leidenschaft. Vor nicht allzu langer Zeit arbeitete die Wilemerin noch in einem Architekturbüro und besuchte nebenbei Lehrgänge über Gartengestaltung und Pflanzenverwendung an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil.