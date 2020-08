Hier blüht das Kyburger Dorfleben auf

Stimmen, Gelächter und Prosits ertönen an der Allmendstrasse – die Kyburger Weinstube lebt. Seit einigen Wochen gehen hier die Leute vor allem an den Wochenenden ein und aus. Bei vielen handelt es sich um Anwohner. Sie kommen vom Training mit dem Turnverein, genehmigen sich nach der Anstrengung noch ein Feierabend-Getränk. Andere treffen sich hier, um ihre Vereinssitzung abzuhalten. Oder sie haben sich mit Freunden angemeldet und profitieren als Gruppe von einem Fondue-Plausch. Die Gründe, welche die Leute in die Weinstube führen, sind vielfältig.