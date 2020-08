Die schrägen Ordentlichen aus Bäretswil

Es gibt kaum eine Gelegenheit, zu der Walter ohne Ursula im Dorf unterwegs ist. Wenn doch, dann kommen die Bäretswiler voller Sorge auf ihn zu und fragen: «Wo ist denn deine Ursula? Ist sie etwa krank?» Walter Schneider sitzt am Esstisch seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Aabach und lächelt, als er das sagt. Er war 60 Jahre alt, als er seine Frau kennenlernte und sich in sie verliebte. Heute ist er 79, und fast immer war Ursula in dieser Zeit an seiner Seite.