Viel Natur, Lesestoff und historisches Gemäuer

In Coronazeiten ist es in der gewohnten Umgebung doch am schönsten. In einer Serie werden sieben Routen in der Region mit ihren Höhepunkten vorgestellt. In dieser Folge geht es vom Städtli Greifensee über die Lazariterkirche im Dübendorfer Gfenn zur Burgruine Dübelstein und hoch zum Geeren.