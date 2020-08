So geht dunkel-baden in Lindau

Wer dieses Jahr auf Strandferien verzichten musste und die lauen Sommernächte am Meer vermisste, konnte sich am Wochenende in Grafstal trösten: Das Freibad blieb am Freitag bis 22 Uhr geöffnet – in der wohl letzten Tropennacht dieses Sommers. Zahlreiche Lindauer nutzten die Gelegenheit, ihre Badi für einmal nicht zur Regelzeit verlassen zu müssen. Der Anlass «Badi by Night» findet seit 2015 alljährlich statt. Auch dieses Jahr wollte die Gemeinde trotz Corona nicht auf eine Durchführung verzichten.