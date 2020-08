Gerade lese ich den Titel einer Reportage: «Töfffahrer demonstrieren auf dem Bundesplatz für Recht auf Lärm!» Echt jetzt?



Zum Glück auf dem Bundesplatz und nicht hier, denke ich mir. Der Schweizer fordert also mal wieder ein Recht für sich ein und manchmal frage ich mich, um was es wirklich geht. Einfach nur, damit man demonstriert hat, aus Prinzip einfach recht haben will oder um wirklich ein dringendes Bedürfnis kundzutun?