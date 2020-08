«Es ist wichtig, dass wir der Bevölkerung wieder einmal den Puls fühlen»

Wie sicher fühlt sich die Ustermer Bevölkerung in ihrer Stadt? Und wie zufrieden ist sie mit der Arbeit der Stadtpolizei? Das möchte die Abteilung Sicherheit der Stadt Uster im Rahmen einer Befragung erfahren, die am 19. August startet. Bis zum 2. September können die Einwohner einen anonymisierten Online-Fragebogen ausfüllen, in dem ihr individuelles Sicherheitsempfinden erörtert werden soll.