Nach Tropennacht noch ein Hitzetag

Vor allem in etwas erhöhten Lagen und in den leicht föhnigen Alpentälern gab es eine solch warme Nacht, wie Meteonews mitteilt. Dies sei wohl «der passende Auftakt zum letzten waschechten Hochsommertag dieses Jahres», hält der Wetterdienst fest. So werde es bei strahlendem Sonnenschein noch einmal drückend heiss.

Am Mittag um die 30 Grad

Die Temperaturen nähern sich schon um die Mittagszeit der 30-Grad-Marke, lokal wird sie sogar bereits geknackt. Am Nachmittag werden schliesslich Maxima zwischen 32 und 35 Grad erreicht.Diese Werte sind laut Meteonews für die zweite Augusthälfte rekordverdächtig. An etlichen Messstationen werden heute wohl die höchsten Temperaturen des Jahres registriert.

Etwas Abkühlung am Wochenende

Im Laufe der kommenden Nacht beginnt das Gewitterrisiko allmählich anzusteigen, am Samstagmorgen erfasst die Schweiz dann von Frankreich und Deutschland her eine Kaltfront mit gewittrigen Regengüssen. Sie prägen vor allem die erste Tageshälfte, der Nachmittag bringt bereits wieder eine Wetterberuhigung. Die Temperaturen gehen in der Folge zwar nachhaltig zurück, von kühl kann aber keine Rede sein.