Droht dem Ustermer Foodsharing-Kühlschrank das Aus?

Trotz grossem Interesse am Ustermer Foodsharing-Kühlschrank auf dem Zeughausareal könnte das Vorzeigeprojekt dem Untergang geweiht sein – und zwar schon sehr bald. «Gesucht wird ein Götti oder eine Gotte für den Foodsharing-Kühlschrank in Uster, um die Schliessung per Ende August zu verhindern.» So lautet der dringende Aufruf, der kürzlich in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uster, wenn», hochgeladen wurde. Damit man weiterhin mit dem öffentlichen Kühlschrank gegen Foodwaste kämpfen könne, müssten sich bald Freiwillige melden.