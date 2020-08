Spielfilm ohne Happy End

Irgendwann sei er spielsüchtig geworden, erzählte Kacorraj. Er geriet auf die schiefe Bahn und wurde mehrfach straffällig – am gravierendsten beim besagten Raubüberfall im Jahr 2009.

«Keinen Rücken»

Kacorrajs Anstrengungen nach dieser Tat, seine Tracks und Schulbesuche sowie die beachtliche Solidaritätskampagne blieben ohne Wirkung. 2016 wurde er in den Kosovo ausgeschafft, ein Land, mit dem er zuvor kaum etwas zu tun hatte.

Dort fasste er angeblich Fuss, arbeitete in einem Call Center und verdiente einen für örtliche Verhältnisse anständigen Lohn. Das Center wurde jedoch später geschlossen. Später sei er in Streitigkeiten geraten, erzählte Kacorraj vor Gericht, habe «Puff» gehabt. Konkret ging es offenbar um eine Schlägerei, in die er «aus Zufall» geraten sei.

Im Kosovo würden die Dinge «anders laufen». Das System und die Gesetze seien nicht mit jenen in der Schweiz vergleichbar. Ausserdem habe er dort niemanden gekannt, habe keine Kollegen und «keinen Rücken» gehabt.

Was sein letztes halbes Jahr im Kosovo betreffe, so treffe die Losung zu, wonach er sich lieber in der Schweiz im Gefängnis aufhalte, als im Kosovo in Freiheit.

In die Schweiz kehrte Kacorraj im Rahmen erlaubter Familienbesuche – sein Sohn lebt hier – mehrfach zurück. So auch anfangs 2019. Im Rahmen dieses Aufenthalts beging er schliesslich den folgenschweren Raubüberfall in Dübendorf.

An die Enkelkinder gedacht

Der Staatsanwalt hat für die Delikte eine Freiheitsstrafe von 57 Monaten und einen Landesverweis von 15 Jahren gefordert.

Als besonders verwerflich erachtete er den Umstand, dass Kacorraj den Raub in jenem Zeitraum begangen habe, in welchem ihm die Schweiz «aus humanitären Gründen» ein Besuchsrecht eingeräumt hatte. Dass er im Rahmen des Familienbesuchs delinquierte, stelle einen «gravierenden Vertrauensmissbrauch» dar.

Auch seien die Postangestellten beim Überfall, den Kacorraj mit einer Soft-Air-Pistole begangen hatte, in ihrem Sicherheitsgefühl erschüttert worden. «Eine Angestellte hat in den Vernehmungen ausgeführt, dass sie an ihre Enkelkinder denken musste.»