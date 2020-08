Geführte Mountainbiketour

Gemütlich mit dem Velo über Land tuckern ist erholsam und attraktiv. Für besonders Abenteuerlustige und Mountaibike-Cracks verspricht die spannende 3-Kantons-Roundtour ab Bauma jedoch ein einmaliges Erlebnis.

Mit der frischen Morgenluft startet die Gruppe am Samstag, 29. August um 9 Uhr am Bahnhof Bauma und fährt via Tierhag und Hulftegg zurück nach Bauma. Die Truppe, geführt vom erfahrenen Bikeguide Jürg Röthlisberger, nimmt etwa 50 km und 1'300 Höhenmeter unter die Räder. Von Bauma geht es über Fischenthal und den Josenberg, wo eine Pause eingelegt wird. Über die Hulftegg und das Gfell geht die Fahrt zurück zum Ausgangspunkt. Belohnt werden die Aufstiege mit einer einmaligen Sicht und dem Wissen darum, dass drei Kantone erfahren wurden. Auch E-Mountainbikefahrer sind herzlich willkommen, Sie sind in einer separaten Gruppe unterwegs.

Ausgestattet mit Mountainbike, sind bei guter Witterung alle Gäste kostenlos und ohne Voranmeldung willkommen. Empfohlen sind Mountainbike-Kenntnisse im Gelände, der Helm ist obligatorisch und Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Besonders stilvoll fährt es sich übrigens mit dem Bikeshirt «natürli ufm Bike im Zürioberland», welches bei Zürioberland Tourismus erhältlich ist.

Weitere Informationen unter www.zuerioberland-tourismus.ch/bike