Führungswechsel bei der Schibli-Gruppe

Stefan Witzig übernimmt per 1. September die operative Verantwortung der Schibli-Gruppe. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der 51-jährige Witzig ist vor mehr als zwölf Jahren in die Schibli-Gruppe und die Geschäftsleitung eingetreten und fungiert seit 2014 als stellvertretender Geschäftsleiter.

Der bisherige CEO Jan Schibli wird sich gemäss Mitteilung inskünftig auf seine Rolle als Delegierter des Verwaltungsrates und Eigentümer konzentrieren. Schibli hat im Verlaufe des Jahres 2003 als Vertreter der dritten Generation von seinem Vater Hans Jörg Schibli die Geschäftsleitung der Hans K. Schibli AG übernommen und führt das Unternehmen seit Anfang 2004 als CEO der Gruppengeschäftsleitung. Seit 2011 ist er Alleininhaber des Unternehmens, das 1937 von seinem Grossonkel Hans K. Schibli gegründet wurde

Die Schibli-Gruppe vereint Unternehmen aus den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Informatik/Kommunikation, Automatik und erneuerbare Energien unter einem Dach und beschäftigt an 16 Standorten in der Schweiz und Deutschland rund 550 Mitarbeitende, davon rund 100 Lernende. In der Region bestehen Standorte in Uster, Volketswil und Ebmatingen.