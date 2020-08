Besko rechnet mit seinen Ausschaffern ab

Anders hatte sich zuvor der Staatsanwalt geäussert. Er forderte für Kacorraj’s im Februar 2019 begangenen Postüberfall in Dübendorf eine Freiheitsstrafe von 57 Monaten und einen Landesverweis von 15 Jahren.

Besonders verwerflich sei der Umstand, dass Kacorraj den Raub in jenem Zeitraum begangen habe, in welchem ihm die Schweiz «aus humnanitären Gründen» ein Besuchsrecht eingeräumt hatte. Wegen dem Raubüberfall von 2009 war Kacorraj 2016 in den Kosovo ausgeschafft worden. Im Rahmen eines erlaubten Familienbesuchs weilte er im Frühjahr 2019 in der Schweiz. Dass er dabei delinquierte, stelle einen «gravierenden Vertrauensmissbrauch» dar.

Auch seien die Postangestellten beim Überfall, den Kacorraj mit einer Soft-Air-Pistole begangen hatte, in ihrem Sicherheitsverständnis erschüttert worden. «Eine Angestellte hat in den Vernehmungen ausgeführt, dass sie an ihre Enkelkinder denken musste.»

Mit Gangster-Image kokettiert

Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer hingegen das deliktsfreie Leben hervorgehoben, das Kacorraj von 2009 bis 2019 geführt habe. Es sei mit der vorhergehenden Lebensführung seines Klienten, als dieser mit einem Gangster-Image kokettiert habe, nicht vergleichbar.

Nach seiner Verurteilung 2009 und vor seiner Ausschaffung 2016 wurde Kacorraj als Rapper Besko bekannt, trat an Schulen und in Workshops als «Vorbild» auf, dass Jugendliche von der schiefen Bahn abbringen will. Dass er mit dem erneuten Raubüberfall von 2019 mehrere Leute enttäuscht habe, dürfe sich nicht straferhöhend auswirken, sagte der Verteidiger. «Vor Gericht steht heute Besijan Kacorraj, nicht Besko», meinte er mehrfach.



Der Verteidiger forderte eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten, wobei nur die Hälfte davon zu vollziehen sei. Der Rest sei bei einer Probezeit von vier Jahren aufzuschieben. Die Dauer der Landesverweisung solle lediglich fünf Jahre betragen.

Mutter wollte in der Schweiz gebären

Kacorraj machte anfangs einen besonnenen Eindruck, als er kurz nach der Eröffnung der Verhandlung zu seiner Person befragt wurde. Glaubt man seinen Aussagen, ist es Zufall, dass er damals, im April 1985 im Kosovo zur Welt kam – und nicht in der Schweiz.



Seine Mutter hatte schon zuvor in der Schweiz gelebt und weilte lediglich vorübergehend im Kosovo. Vor der Geburt ihres Sohnes habe sie eigentlich in die Schweiz zurückkehren wollen – doch habe sie aufgrund des ausserordentlich kalten Winters und ihrer Schwangerschaft den Flug nicht angetreten.

Musik als Strohhalm

In die Schweiz kehrte sie trotzdem zurück. Da sie alleinerziehend gewesen sei und habe arbeiten müssen, sei er dann aber bei einer Pflegefamilie in Uster aufgewachsen, so Kacorraj.

Seine Schulzeit in Uster sei eigentlich gut gewesen. Das habe sich mit dem Umzug nach Zürich geändert. Dort sei es «anders abgegangen», Umfeld und Mitschüler hätten einen negativen Einfluss auf ihn gehabt. Irgendwann sei er spielsüchtig geworden, erzählte Kacorraj. Er geriet auf die schiefe Bahn und wurde mehrfach straffällig.

Nach seiner Verurteilung wegen eines Raubüberfalles im Jahr 2009 begann Kacorraj zu rappen und machte sich als Besko einen Namen. Vor Gericht erzählte er, dass er nie die Absicht gehabt habe, mit Musik Geld verdienen, über Vertriebsmöglichkeiten und ähnliches habe er sich nie informiert. «Ich hatte einfach Freude an der Musik», sagte er.

Das ist nun anders. Auf eine entsprechende Frage des Richters bejahte er sein Wissen über das Potenzial von Streaming-Diensten. Die Musik sei nun sein Strohhalm für die Zukunft, sagte er.

«Kein Rücken»

Auf seine jüngste kriminelle Tat, den Postraub in Dübendorf angesprochen, sagte Besko, dass er «Mist gebaut» habe. «Ich schäme mich dafür.» Er sei im Kosovo in Streitigkeiten geraten, habe «Puff» gehabt. Konkret ging es offenbar um eine Schlägerei, in die er «aus Zufall» geraten sei. «Ich bin tolerant. Aber wenn man mir droht, verteidige ich mich», sagte Besko.

Im Kosovo liefen die Dinge «anders», das System und die Gesetze seien nicht mit jenen in der Schweiz vergleichbar. Ausserdem habe er dort niemand gekannt, habe keine Kollegen und «keinen Rücken» gehabt. Was sein letztes halbes Jahr im Kosovo betreffe, so treffe die Losung zu, wonach er sich lieber in der Schweiz im Gefängnis aufhalte, als im Kosovo in Freiheit.

Ein schlechter Vater sei er nicht, antwortete Besko auf eine entsprechende Frage des Richters. «Aber ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen.»

Die Urteilsverkündung ist für 16 Uhr angesetzt.