Zwei oppositionelle Bubiker kämpfen um Gemeinderatssitz

Auch dass die Dienstleistungen der Verwaltung heruntergefahren und gleichzeitig die Steuern erhöht worden seien, störe ihn. Der Umgang und die Kommunikation des Gemeinderats mit den Bürgern lasse zu wünschen übrig. «Er hat die Öffnungszeiten auf der Verwaltung auf ein absolutes Minimum reduziert.» Bubikon sei im Umkreis die Gemeinde mit den wohl kürzesten Öffnungszeiten.

Landwirtschaft mit Milchschafen

Auf der neuen Webseite seien derweil kaum mehr Unterlagen vorhanden. «Die Dokumente zu den alten Gemeindeversammlungen sind beispielsweise alle verschwunden.» Es gehe ihm aber auch um kleinere Dinge, wie die Tatsache, dass die Geburtstage von älteren Bubikern nicht mehr publiziert würden. «Der Bürger wird einfach nicht mehr ernst genommen.»

Dass er trotz dieser sehr kritischen Einstellung zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinderäten fähig wäre, bezweifelt Angele nicht. Er habe in seinem Leben mit vielen verschiedenen Akteuren zu tun gehabt und sei ein Teamplayer. Ausserdem verfüge er über langjährige Führungserfahrung.

Leiter Politik in Gas-Branche

Nach seinem Studium der Landwirtschaft hat Angele mit seiner Frau in Rüti den Wacht-Hof mit Milchschafen aufgebaut und während sechs Jahren geführt. Danach war er für eine Umweltorganisation tätig, wo er erstmals mit der Politik in Kontakt kam. «Ich habe unsere Anliegen im Parlament in Bern in die Debatte eingebracht.» Während 25 Jahren arbeitete Angele schliesslich als Berater. «Dazu gehörten auch viele Mandate von Gemeinden.»

Weiter hat Angele während einigen Jahren in Brasilien die Akquisition einer Unternehmensgruppe begleitet. «Ich kenne somit auch ein anderes kulturelles Umfeld.» Heute ist der Bubiker zu 80 Prozent als Leiter Politik und Mitglied der Geschäftsleitung beim Verband der Schweizer Gasindustrie angestellt. Zu 20 mindestens Prozent könne er sich um ein Milizamt kümmern.

Ein Korb von der FDP

Doch Angele ist nicht der einzige Bewerber. Sein Rivale Silvan Scheiwiller bringt nicht nur ähnliche Voraussetzungen mit. Auch die Gründe für die Kandidatur decken sich ziemlich genau mit jenen von Angele. Er sei unzufrieden mit dem Gemeinderat und der Situation auf der Verwaltung, sagt der knapp 60-Jährige: «Es herrscht zu wenig Offenheit, zu wenig Transparenz.»

Auch er wolle nicht nur meckern, sondern selbst Verantwortung übernehmen. «Gemeinsam etwas zu bewirken und voranzutreiben, entspricht mehr meinem Naturell als Vorschläge zu unterbreiten.» Die beiden Männer teilen sogar die politische Einstellung. Auch Scheiwiller wollte sich von der FDP aufstellen lassen. Nachdem sich die Partei nun aber hinter Angele stellt, hat er den Austritt gegeben und kandidiert ohne Unterstützung.

Vom Schreiner zum Geschäftsführer

Persönlich unterhalten habe er sich mit Angele noch nie, sagt Scheiwiller. Er kenne aber sein Profil. Trotzdem sei er der Überzeugung, dass er besser für den Gemeinderat geeignet sei. «Wegen meiner langjährigen Führungserfahrung und meinen Fähigkeiten, mit schwierigen Situationen umzugehen.»

«Mir geht es um Eigenverantwortung, ich will hinstehen und nicht nur hinten rum schlecht reden.» Silvan Scheiwiller (parteilos), Kandidat für Bubiker Gemeinderat

Scheiwiller hat sich vom Schreiner zum Geschäftsführer gemausert. Er hat mehrjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Verkauf, war in den USA als Unternehmensberater tätig und hat verschiedene Firmen geleitet. Derzeit ist er als Geschäftsführer der Häfele Schweiz, ein Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schliesssysteme.

«Ich habe im Ausland gelebt und kenne andere Systeme», sagt Scheiwiller. Nirgends könne man so stark mitwirken wie in der Schweiz. «Mir geht es um Eigenverantwortung, ich will hinstehen und nicht nur hinten rum schlecht reden.»

Nicht im Sinne der FDP

Und noch eine Gemeinsamkeit findet sich in den Ehefrauen der beiden: Käthy Angele war während 14 Jahren bis im April 2012 Gemeinderätin in Bubikon. Scheiwillers Frau ist derweil seit Anfang Jahr auf der Gemeindeverwaltung in der Abteilung Tiefbau und Werke tätig. Dass es bei einer Wahl zu Interessenskonflikten oder unpassenden Berührungspunkten mit seiner Frau kommen könnte, glaubt Scheiwiller nicht.

«Vor allem wegen der politischen Gleichgesinnung ist diese Konkurrenz doch völlig widersinnig.» Harry Letsch, FDP-Präsident Bubikon

Insgesamt drei Personen sind bei der Partei mit einer Bewerbung vorstellig geworden, bestätigt FDP-Parteipräsident Harry Letsch. Man habe mit allen ein ausführliches Gespräch geführt. «Wegen seiner Art, Arbeitsweise und Erfahrung ist die Wahl dann auf Hans-Christian Angele gefallen.»

Es sei von Anfang an klar kommuniziert worden, dass die FDP nur einen Kandidaten portiere. «Dass Silvan Scheiwiller nun auf eigene Faust als parteiloser antritt, ist überhaupt nicht in unserem Sinne. Vor allem wegen der politischen Gleichgesinnung ist diese Konkurrenz doch völlig widersinnig.»

Das Ziel sei nun, die beiden miteinander ins Gespräch zu bringen und Scheiwiller von der alleinigen Kandidatur Angeles zu überzeugen.

Stille Wahl unmöglich

Scheiwiller sagt, er schliesse angesichts der vielen Gemeinsamkeiten den Rückzug seiner Kandidatur nicht aus. «Ich bin offen für ein Gespräch mit Herrn Angele.» Eine stille Wahl ist aber nicht mehr möglich – sogar wenn Scheiwiller seine Kandidatur noch zurückzieht, kommt es zu einem Wahlgang.

Angele bedauert dies: «Eine echte Wahl wäre es ja nicht gewesen, wir haben politisch die gleiche Haltung. Wäre ich aber der einzige Kandidat gewesen, hätte ich viel schneller in den Gemeinderat einziehen und mitarbeiten können.»