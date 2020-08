Ustermer Polizei geht mit E-Bikes auf Räuberfang

Die sogenannte Bike-Police von Uster sattelt auf E-Bikes um. Das schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Seit rund zehn Jahren ist die «Bike-Police» im Einsatz. Mit den Mountainbikes seien die Polizistinnen und Polizisten «näher am Geschehen», schreibt die Stadtpolizei weiter. «Und es ist ihnen dadurch möglich, auch an schwer zugängliche Orte in Uster und Greifensee zu gelangen.»

Seit einigen Jahren habe sich das Verkehrsgeschehen jedoch verändert. «Elektrisch angetriebene Fahrzeuge, vor allem E-Bikes, haben anzahlmässig deutlich zugenommen», so die Stadtpolizei. Diesem Wandel müsse auch die Polizei Rechnung tragen. Neben präventiven Massnahmen im Umgang mit diesen Fahrzeugen habe die Stadtpolizei Uster deshalb auch den Einsatz von E-Bikes für die Bike-Police geprüft.

Das Kommando sei zum Schluss gekommen, dass E-Bikes eine «ideale Ergänzung» zu den bereits im Einsatz stehenden Mountainbikes darstellen würden. «Insbesondere, weil grössere Distanzen zurückgelegt und schnelle E-Bikes mit 45 Stundenkilometern im fliessenden Verkehr besser angehalten werden können», schreibt die Stadtpolizei. Zudem werde bei Notfällen weniger Körperkraft für die Anfahrt benötigt, was der Reaktionsfähigkeit vor Ort zu Gute komme.