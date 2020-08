«Ich wollte ihn erst gar nicht allein lassen»

Ein Wohnquartier ausserhalb von Zürich. Samir Jebeniani und seine Frau D. S. haben sich hierhin zurückgezogen. Ihr Sohn D. war einer der beiden Jugendlichen, die am Sonntag tot in der Wohnung von D. S. aufgefunden worden war. Zusammen mit einem 15-jährigen Mädchen. Seither läuten die Telefone in ihrem gesamten Freundeskreis Sturm.