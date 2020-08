Fast 6 Kilometer Umleitung wegen 200 Meter Baustelle

Das kantonale Tiefbauamt erneuert auf der Bachtelstrasse unterhalb der Einmündung der Asylstrasse das Lehnenviadukt. Wie das Amt in einer Mitteilung schreibt, weist das Bauwerk einen «schadhaften Gesamtzustand» auf und entspreche nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Tragsicherheit. Deshalb müsse es umfassend instand gesetzt werden. Um die Bauarbeiten möglichst effizient zu gestalten, sperrt das Tiefbauamt das Viadukt am Freitag, 21. August, von 8 bis16 Uhr, für den Verkehr.

Bushaltestelle bedient

Für Autofahrer hat die Sperrung eine 5,5 Kilometer lange Umleitung zur Folge. Während den Bauarbeiten wird der motorisierte Individualverkehr über die Tänler-, Dieterswiler- und Tösstalstrasse umgeleitet. Fussgänger und Velofahrer können die Baustelle hingegen weiterhin über den Asylweg passieren. Nicht betroffen von der Sperrung sind auch die Buslinien. Sie können die Haltestelle «Pflegezentrum» auch während der Sperre bedienen.