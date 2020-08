Ein dunkler Novembertag in Uster

Du treibst das eher zerstreute Uster zusammen, bringst tausende Lichter in die Stadt ohne Lichtsignale und lässt die Stadtmitte, die es sonst eigentlich gar nicht gibt, leuchten. Das Riesenrad ist von weit her sichtbar, blinkende Glühbirnen der Chilbi-Bahnen ebenfalls. Dein Wahrzeichen, der Märtbalken, knarrt und ächzt unter den Füssen von hunderten Menschen, die nur wegen dir nach Uster gekommen sind.

Eingepackt in Jacken, Schals und Mützen quetschen sie sich an den Marktständen vorbei und versuchen, eine Handvoll gebrannte Mandeln zu erwischen. Oder den ersten Glühwein – um 15 Uhr (und manchmal noch früher), versteht sich. Denn am Uster Märt gilt die Regel, dass es eben (fast) keine Regeln gibt.



Glühwein den ganzen Nachmittag? Cheeeeers!

Roter Vodka mit Red Bull – «Gummibärli» – im Champagnerglas? Habe ich nur hier gesehen.

Eine WG stürmen, obwohl man gar keinen der Bewohner kennt? Legenden besagen, dass auch solche Aktionen schon stattgefunden haben sollen.

Das geht nur bei dir, lieber Uster Märt. Anderswo würde man hochkantig rausgeschmissen werden, ganz egal, welches Strassenfest läuft. Man würde schräg angeschaut werden, wenn man Vodka aus einem Champagnerglas trinkt. Oder überhaupt trinkt, bereits am Nachmittag, mitten auf der Strasse.

Im Laufe des Abends verschwinden dann die Schals und Mützen – ohne kann man das Tanzbein besser schwingen oder sich durch die Menge im Märtbalken quetschten. Während man am Nachmittag mehrheitlich Kinder auf den Bahnen sieht, sichtet man zu später Stunde immer mal wieder einen Bekannten oder sogar Arbeitskollegen auf dem Schüttelbecher oder Free-Fall-Tower.

Ob das Hilft, Platz für mehr Glühwein zu schaffen?