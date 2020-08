Bittere Pille für Lehrling nach Pechfahrt im Tösstal

Thierry Nett hat sich fürchterlich geärgert. Vor wenigen Wochen war sein grosses Schulabschlussprojekt zu Ende: Das Restaurieren eines VW Golfs 1 GTI aus dem Jahr 1983. Das Auto rollte prächtig, er machte ab und zu Spritzfahrten. Doch lange hielt die Freude nicht an.

Es war an einem schönen Mittwochnachmittag. Er fuhr zuhause in Fischenthal los, kam aber nicht sehr weit. Irgendwo zwischen Steg und Bauma knallte es. Thierry Nett stieg aus und schaute sich an, was passiert war – denn gesehen hatte er nichts. Es dämmerte ihm aber rasch.