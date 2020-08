Zollikerberg: Antrag auf U-Haft für 18-Jährigen gestellt

Am Sonntag wurden zwei 15-Jährige tot in einer Wohnung in Zollikerberg gefunden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den 18-jährigen Mann, welcher den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, beantragt.

Am frühen Sonntagabend hatte ein 18-Jähriger der Polizei mitgeteilt, dass zwei Kollegen regungslos in einer Wohnung an der Trichtenhauserstrasse in Zollikerberg lägen. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus, konnten jedoch nur noch den Tod der beiden 15-jährigen Jugendlichen feststellen. Der Anrufer befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung.

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag bekannt gab, hat sie beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den 18-jährigen Schweizer beantragt. Dies unter anderem wegen des Verdachts auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. (fse)