«Wir hätten die Durchführung nicht verantworten können»

Es ist eine grosse Lücke in der Ustermer-Veranstaltungsagenda: Der Uster Märt 2020 wird im November nicht stattfinden. Und das, obwohl der Bund ab September Veranstaltungen ab 1000 Personen wieder erlaubt. Wie der Stadtrat am Dienstag bekannt gab, hat er in Absprache mit der Stadtpolizei entschieden, den Traditionsanlass aufgrund der Corona-Situation abzusagen.