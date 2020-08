So geht’s jetzt auf dem Ustermer Zeughausareal weiter

Die Coronakrise hat sowohl die Veranstaltungen, als auch die Diskussionen um das Ustermer Zeughausareal kleiner, beziehungsweise leiser werden lassen. Nachdem dort am vergangenen Wochenende mit den «H2U-Sessions» das «normale Leben» irgendwie wieder eingeläutet wurde, gibt es nun auch Neuigkeiten in Bezug auf die nahe Zukunft. In einem Newsletter verkündet Zeughausbewirtschafterin Linda Bernhard, was im Herbst ansteht.