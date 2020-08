«Ich wollte zeigen, dass man als Frau Gleiches erreichen kann»

Am Ortsrand von Zell, etwas versteckt am Dorfplatz, steht das Haus Nummer 14. Vom Kiesparkplatz führt eine Natursteintreppe direkt in den Garten. Dieser wartet mit einem gemütlichen Sitzplatz, einem Teich und einer Vielzahl von Pflanzenarten auf.



Alles blüht in den verschiedensten Farben. In dieser Pracht sitzt Regula Kyburz-Graber an ihrem Gartentisch. Sie lässt den Blick über ihr kleines Reich schweifen und geniesst den Schatten der ausladenden Büsche.