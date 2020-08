Wasserversorgung verzichtet vorläufig auf eine Quelle in Unterschlatt

Im Juni untersuchte das Kantonale Labor in Schlatt das Trinkwasser auf Chlorothalonil. Dabei entdeckte es in einer Quelle in Unterschlatt eine erhöhte Konzentration eines seiner Abbauprodukte. «Die durchgeführten Untersuchungen ergaben für den Metaboliten R471811 einen Wert von 0,249 Mikrogramm pro Liter», erklärt Tiefbauvorstand Dieter Schellenberg.