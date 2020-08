Ein Paradies für kannibalistische Räuber

Die Sonne brennt bei fast 30 Grad vom Himmel. Davon lassen sich die rund 20 Personen nicht abschrecken, die sich am Sonntag auf dem Parkplatz des Naturschutzgebietes Örmis in Effretikon versammeln. Ihre Ausrüstung bestehend aus langen Hosen, Sonnenschutz, Feldstecher und Kamera verrät, dass sich viele der Teilnehmenden nicht zum ersten Mal auf eine Expedition in der Natur begeben. Ebenfalls gehören sie wohl nicht zu den Menschen, die lieber das Weite suchen, wenn sie ein Insekt sehen.