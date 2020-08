Als das Telefon noch im Wohnzimmer stand

Kürzlich sandte mir ein alter Schulfreund Texte von mir, die er für mich vor über 20 Jahren aufs Internet gestellt hatte und nun wiederentdeckte – sie erinnerten mich an Blogs, wie ich sie heute schreibe. Das Konzept war damals allerdings noch praktisch unbekannt.

Einen wärme ich hier auf, weil er mich daran erinnert, wie anders das Leben damals war – eine verblasste Erinnerung. Es gab vor lediglich zwei Dekaden so viele Dinge nicht, die heute selbstverständlich sind. Insbesondere Handys und Gruppenchats oder omnipräsentes Internet. Ich hatte aber auch kein eigenes Auto, nicht einmal einen Führerschein, ich lebte bei meinen Eltern mit meinen Geschwistern; vier Jugendliche also, die alle eigene Pläne schmiedeten am Wochenende und diese mit einem einzigen Telefon – es stand im Wohnzimmer - organisieren mussten.

Hier also mein leicht überarbeiteter Blog, etwa aus dem Jahr 1997.

Es war Freitag, im Herbst, vor der Zeitumstellung. Man sah sich aufgrund eines Festchens. Man fragte einander, ob man am nächsten Abend etwas loshabe. Die meisten sagten nein. Ich auch. Man einigte sich darauf, dass man am nächsten Morgen etwas festlegen könnte. Telefonisch selbstverständlich. Ich war einverstanden. Danach ging ich heim.

Am nächsten Morgen sah ich meinen Bruder, der sagte, Kurt habe ihm gesagt, ich solle ihn anrufen. Ich wisse schon warum. Ich wusste nicht warum. Trotzdem telefonierte ich. Kurts Bruder antwortete. Er sagte, Kurt sei unten, er rufe ihn, und er sei in einigen Minuten hier. Ich wartete. Etwa fünf Minuten später kam der Bruder wieder und sagte, Kurt wolle nicht raufkommen, und er übertrage jetzt das Gespräch einfach. Das freute mich.

Die Geldanzeige des Telefons stieg und stieg, der Bruder erwies sich als begriffsstutzig und übermittelte nur Blödsinn. Letztlich sah er es ein und sagte Kurt, er solle raufkommen und zwar sofort oder etwas später noch mal anrufen. Etwas später klingelte das Telefon wieder. Ich wusste, das musste für mich sein, und meine Schwester hob ab. Ihr war klar, dass es für sie sei. Es war für meinen Vater. Jemand von der Versicherung.

Als die Sache geregelt und der Hörer aufgehängt war, klingelte es wieder. Dieses Mal war es für mich. Es war Kurt. Er sagte, man wolle auf einen Berg fahren. Um zu schauen, wie die Sterne stünden. Ich sagte, ich wisse noch nicht, ob ich komme. Ich solle nochmals telefonieren, wenn ich es wisse, sagte Kurt.

Zunächst gab es Mittagessen. Dann beschloss ich, mitzugehen und rief wieder an. Kurt war erneut draussen. Seine Mutter antwortete. Sie rief, und ich musste dieses Mal gar nicht warten. Er war gleich oben am Hörer. Ich sagte ihm, ich sei dabei, ob man mich abholen könne. Er sagte, dafür müsse ich mich an seine Kollegin mit Auto wenden. Ich solle sie doch mal anrufen.

Das tat ich, doch sie hatte nur den Beantworter drin. Der sagte, ich solle es in einer halben Stunde nochmals probieren. Das tat ich. Der automatische Beantworter war drin. Er sagte, ich solle doch eine halbe Stunde später nochmals anrufen. Etwa 45 Minuten danach war sie dann endlich zu Hause. Sie sagte, es sei okay, sie komme mich aufgabeln.

Zehn Minuten danach klingelte das Telefon wiederum. Sie war es erneut und sagte, ich solle doch zum grossen Haus stehen, das, in dem ich wohnte. Ich tat es so, auf die vereinbarte Zeit hin. Doch niemand kam. Irgendwann rief mein Vater vom Balkon herunter, sie habe wieder angerufen, das Ganze sei abgesagt. Man könne das Auto nicht haben.

David Kilchör bestreitet seinen Blog wie sein Leben: Ohne Plan, ohne Themenschwerpunkt. Dafür mit viel Vertrauen, dass es trotzdem gut kommt. Oder zumindest nicht im Desaster endet. Und wenn es doch im Desaster endet, macht er daraus seinen nächsten Blogeintrag.