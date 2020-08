Wetziker Chilbi fällt definitiv aus

Die Corona-Krise verhinderte die reguläre Durchführung der Wetziker Chilbi am Wochenende nach Maria Himmelfahrt im August. Der Stadtrat wollte in der Folge und in der Hoffnung, dass im Herbst alles ein wenig lockerer sein wird, die Chilbi im Oktober durchführen.

«Leider lassen es aber auch die aktuellen Bedingungen bezüglich der Abstandsregeln, Contact Tracing nicht zu, eine solche Veranstaltung mit mehreren 10'000 Besuchern über vier Tage durchzuführen», lässt der Stadtrat nun in einer Mitteilung verlauten.

Als Alternative prüfe man momentan, ob während zwei Wochen ein kleiner Vergnügungspark erstellt werden kann. Ähnlich werde dies derzeit in der Ostschweiz verschiedentlich schon angeboten.

Drittgröste Veranstaltung im Kanton

Das Schausteller-Gewerbe und die Markthänder gehörten wohl zu jener Berufsgattung, welche von der Corona-Krise am meisten betroffen sind, schreibt der Stadtrat weiter.

Die Wetziker Chilbi gehöre im Kanton Zürich zur drittgrössten Veranstaltung in dieser Hinsicht, weshalb sich die Stadt Wetzikon stark dafür eingesetzt habe, wenn immer möglich die Veranstaltung durchführen zu können. «Die aktuelle Lage lässt dies aber leider weiterhin nicht zu.» Die nächste Wetziker Chilbi findet vom 20. bis 23. August 2021 statt.