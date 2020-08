Ist der Schweizerpsalm veraltet?

Vor zwei Wochen feierten wir in der ganzen Schweiz unseren Nationalfeiertag – wie jedes Jahr, könnte man meinen. Und doch war es in diesem Jahr anders. Bei uns im Zentrum Rämismühle haben wir uns selbstverständlich an die Empfehlungen des Bundesrates gehalten und auf das gemeinsame Singen der Nationalhymne verzichtet.