In der Badi ist Zwischenmenschliches gefragt

Obwohl die Sonne an diesem Morgen noch tief steht, sind aufgrund der angekündigten Tageshöchsttemperaturen und den Sommerferien auf der Liegewiese in der Badi Hinwil bereits einige Badetücher ausgebreitet. «Man merkt schon, dass diesen Sommer wegen des Coronavirus viele Leute hier blieben und deshalb in die Badi kommen», sagt Michael Müller. Der 58-Jährige arbeitet als Chefbademeister in der Badi Hinwil und kümmert sich bereits seit 27 Jahren um die Sicherheit der Badegäste.

Zu seinem Traumberuf gelangte er über Umwege. Ursprünglich lernte der Rütner Metzger und arbeitete dann zehn Jahre als Metzgermeister in einem Schlachthof. «Nach dem Feierabend ging ich immer noch gerne in die Badi, um ein paar Längen zu schwimmen», sagt Müller. So lernte er den damaligen Badmeister in Hinwil kennen, der ihn dann einmal fragte, ob sein Beruf nicht auch etwas für ihn wäre. Nach einiger Bedenkzeit entschied er sich dazu, das Brevet zu machen und trat dann in der Badi Rüti seine erste Stelle als Badmeister an.

Ein grüner Daumen ist von Vorteil

Seit da habe sich der Beruf aus Müllers Sicht nicht gross verändert. «Höchstens im technischen Bereich. Da hat die Unterstützung von Maschinen zugenommen», sagt er. Aber oftmals liege dann genau bei diesen das Problem, wenn etwas nicht richtig funktioniere. Deshalb empfindet Müller den technischen Fortschritt im Berufsalltag nicht immer als eine Erleichterung. Nebst den neuen technischen Anforderungen sind als Badmeister aber immer noch die zwischenmenschlichen Anforderungen gefragt.

Diese gehören laut Müller auch zu den wichtigsten Voraussetzungen, die man bei diesem Beruf mitbringen muss. «Eine hohe Sozialkompetenz, ein guter Umgang mit Menschen und eine gewisse Lebenserfahrung sind sehr wichtig, da man mit vielen verschiedenen Leuten in Kontakt kommt.» Als Badmeister sei es zudem von Vorteil, wenn man über handwerkliches Geschick und einen grünen Daumen verfügt. «Das macht es einem einfacher, wenn man Reparaturen durchführen oder Gartenpflege erledigen muss», sagt Müller.

«Hoi Badmeister»

Mit Garten und Aufräumarbeiten hat Müller auch im Herbst zu tun, wenn die Badisaison vorbei ist. Da er bei der Gemeinde Vollzeit angestellt ist, ist er von März bis November in der Badi beschäftigt und führt im Winter Schutzraumkontrollen durch. Wegen der verschiedenen Anstellungsarten unterscheiden sich die Tätigkeiten während der Wintermonate aber von Badmeister zu Badmeister. «Mein Stellvertreter ist nur 60 Prozent angestellt. Er reist während des Winters immer an einen wärmeren Ort und freut sich dann wieder auf die neue Badisaison», sagt Müller und lacht.

Draussen zu arbeiten, selbständig zu sein und viele Leute zu treffen, das zählt Müller mitunter zu den schönsten Momenten seines Berufs. «Es ist auch schön, die Kinder aus der Gegend heranwachsen zu sehen», sagt er. Und egal, ob sie im Kindergartenalter oder bereits der Lehre sind: Er wird stets mit «Hoi Badmeister» gegrüsst. «Es macht Freude, wenn man merkt, dass man auch geschätzt wird.» Natürlich gebe es auch die weniger schönen Momente, vor allem mit Leuten, die sich nicht an die Ordnung halten wollen. «Aber diese Situationen sind zum Glück sehr selten und mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Erfahrung gut zu entschärfen.»

Sicherheitsabstand einhalten

Trotz der jahrelangen Erfahrung bot dieses Jahr mit dem Coronavirus auch Müller etwas Neues und Unbekanntes. In der Badi Hinwil habe man sich an dem vom Verband Hallen- und Freibäder ausgearbeiteten Schutzkonzept orientiert und dieses auf die Infrastruktur angepasst. «Bei der Eingangskontrolle wird darauf geachtet, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird und bei den sanitären Anlagen, der Rutschbahn und dem Sprungbecken ist die Zahl der Leute beschränkt, die sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen», sagt Müller. Zudem könne an Spitzentagen auch die Besucherzahl eingeschränkt werden. Aber auch ohne Spitzentage ist Müller überzeugt, dass der verschobene Start der Badisaison wettgemacht werden kann. «Dafür muss nur das Wetter stimmen.»