In Bauma entstehen 33 neue Wohnungen

Wo jetzt noch die Profile in den Himmel ragen, werden in ein paar Monaten die Baumaschinen auffahren. Die Rede ist von der Wiese direkt neben dem Zentrum Grosswis in Bauma.



Sie befindet sich wenige Gehminuten vom Dorfzentrum entfernt und liegt direkt gegenüber vom Primarschulhaus Altlandenberg und dem Hallenbad. Auf der Wiese sollen nun drei Mehrfamilienhäuser mit drei Stockwerken und zwei Dachgeschossen entstehen. Wie diese aussehen werden, zeigt die kürzlich aufgestellte Bautafel.