Das sagt der Chilbi-Chef zum abgesagten Event

Und schon folgt der nächste Rückzieher. Nachdem die Stadt Wetzikon die 1.August-Feier in letzter Sekunde gestrichen hatte, sagt sie nun auch die Chilbi ab. Zunächst hatte der Stadtrat noch gehofft, dass eine reguläre Durchführung statt am üblichen Wochenende nach Maria Himmelfahrt zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst möglich sein könnte.

«Leider lassen es aber auch die aktuellen Bedingungen bezüglich der Abstandsregeln, Contact Tracing nicht zu, eine solche Veranstaltung mit mehreren 10'000 Besuchern über vier Tage durchzuführen», schreibt er nun in einer Mitteilung.

Als Alternative prüfe man momentan, ob während zwei Wochen ein kleiner Vergnügungspark erstellt werden kann. Ähnlich werde dies derzeit in der Ostschweiz verschiedentlich schon angeboten.

Nur ohne Schutzkonzept

Chilbi-Chef Roger Kündig ist «mega traurig», wie er sagt. «Eigentlich wären wir jetzt vor Ort und würden alles aufbauen. Es ist schon speziell.» Dies wäre seine 16. Chilbi gewesen. Will man der bald 700-jährigen Geschichte glauben, ist es nach 1918 erst das zweite Mal, dass der Anlass abgesagt wird.

Dass der Bundesrat erst gerade wieder grünes Licht für Veranstaltungen mit über 1000 Personen gegeben hat, ändere leider nichts. Etwas sei immer klar gewesen: «Um die Chilbi im bisherigen Rahmen durchzuführen, geht das nur ohne Schutzkonzept.»

«Hunderte von Menschen drängen und quetschen sich Kopf an Kopf durch die Massen.» Roger Kündig, Wetziker Chilbi-Chef

Kündig erklärt diese Aussage mit dem Vergleich zu einem Freizeitpark. Dort gebe es in der Regel einen einzigen Eingang, er könne also kontrollieren, wer, wann reinkomme. Ausserdem lasse sich die Personenanzahl anhand der Flächengrösse festlegen und beschränken. «Man kann genug Abstand zwischen den Ständen kreieren und sogar einen Lauf durch die Buden in eine Richtung erstellen.»

An die Chilbi hingegen strömten mehrere tausend Personen durch sieben verschiedene Eingänge aufs Festgelände. «Ich müsste das Areal komplett einzäunen und die Eingänge kontrollieren lassen.»

Der Abstand zwischen den Ständen betrage nur 30 bis 50 Zentimeter. «Hunderte von Menschen drängen und quetschen sich Kopf an Kopf durch die Massen – Social Distancing ist unmöglich», sagt Kündig. Geschweige denn die Kontaktdaten aller Besucher aufzunehmen.

Bescheidene Gastronomie und wenige Spielbuden

Deswegen sei das Organisationskomitee auch auf die Idee mit dem Lunapark gekommen. «Dort kann die Sicherheit der Besucher mit adäquaten Massnahmen gewährleistet werden.»

Geplant sei ein kleiner, in sich geschlossener Lunapark mit wenigen Fahrgeschäften und Spielbuden, einigen Food- und Warenmarktständen und eine bescheidene Gastronomie auf dem hinteren Chilbiplatz.

«Die Schausteller haben seit März keinen einzigen Rappen mehr eingenommen – so könnten sie immerhin ein bisschen Geld verdienen.» Roger Kündig, Wetziker Chilbi-Chef

Der Lunapark werde voraussichtlich während zwei Wochen an noch festzulegenden Tagen geöffnet haben, am Abend bis schätzungsweise 22 Uhr.

Konzept in Arbeit

Wenn er denn zustande komme, würde der Lunapark nicht vom Chilbi-OK organisiert, sondern von den Schaustellern selbst. «Sie haben seit März keinen einzigen Rappen mehr eingenommen – so könnten sie immerhin ein bisschen Geld verdienen.» Es habe bisher bereits ein Treffen mit den Vertretern der Schaustellerverbände und des Marktverbandes stattgefunden.

Ein Konzept werde in den nächsten Wochen erarbeitet. Als Leiter der Abteilung Sicherheit wäre Kündig in dieser Sache einmal nicht Veranstalter, sondern die Bewilligungsinstanz.

Eine schwarze Null

Auch beim Stadtrat ist man enttäuscht über die abgesagt Chilbi. Sie gehöre im Kanton Zürich zur drittgrössten Veranstaltung in dieser Hinsicht, weshalb sich die Stadt stark dafür eingesetzt habe, wenn immer möglich die Veranstaltung durchführen zu können. «Die aktuelle Lage lässt dies aber leider weiterhin nicht zu.»

Immerhin: Da bisher rein administrative Aufgaben zu bewältigen gewesen und keine Aufträge an Dritte erteilt worden seien, werde die Kostenstelle Chilbi 2020 keine Aufwendungen ausweisen, sagt Kündig. Allerdings könnten die Erträge in Form der Platzgeldern von den Schaustellern, den Markthändlern und den Festwirtschaften auch nicht generiert werden. «Die Kostenstelle Chilbi wird also praktisch mit einer schwarzen Null abschliessen.»

Die nächste Wetziker Chilbi findet vom 20. bis 23. August 2021 statt.