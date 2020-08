Knie führt Maskenpflicht auf dem Zirkusgelände ein

Am 4. September beginnt die diesjährige, verkürzte Tournee des Zirkus Knie. Diesen Freitag startet um 12 Uhr der Vorverkauf auf Ticketcorner, mit dem auch das von Familie Knie ausgearbeitete Corona-Schutzkonzept zum Tragen kommt.

Zusätzlicher Aufwand wegen Corona

Besonders sind in diesem Jahr deshalb gleich mehrere Dinge: Auf dem Veranstaltungsgelände und während der Vorstellungen gilt eine Maskenpflicht ab zwölf Jahren, heisst es in einer Mitteilung. Beim Ticketkauf werden zudem die Kontaktdaten aller Besucher erhoben. Das Zelt werde in verschiedene Sektoren unterteilt. Besucher würden nummerierte Sitzplätze erhalten. Ausserdem stellt die Zirkus-Crew zusätzliche sanitäre Anlagen, Verpflegungsstände und acht Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Um die Luftzirkulation im Zelt zu optimieren, werden drei Lüftungen in der Zeltkuppel eingebaut. Auf den fahrenden Zoo müssen die Besucher aus Platzgründen dieses Jahr verzichten.

Familie Knie ist überzeugt: Auch wenn diese Massnahmen ein sehr grosser Zusatzaufwand sind, kann den Besucher ein unvergessliches Erlebnis geboten werden. «Es stehen alle hochmotiviert in den Startlöchern», kommunizieren sie. Den Applaus des Publikums habe die Crew in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten vermisst. Sie hofft daher, dass man sich ab dem 4. September im Zirkuszelt in alter Frische und bester Gesundheit wieder trifft.

Insgesamt wird der Zirkus Knie vom 4. bis 20. September elf Schweizer Städte besuchen. Im Oberland macht er zwar nicht halt. In Zürich und in Rapperswil wird er sein diesjähriges Programm aber ab 14. Oktober und zwischen dem 25. und 29. November zum Besten geben. Der detaillierte Tourneeplan ist auf der Webseite des Zirkus zu finden.