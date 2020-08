Jetzt geht's endlich los mit der Sanierung

Das Strandbad Niederuster ist etwas in die Jahre gekommen. Nicht nur bei den Badegästen ist das ein Dauerthema, sondern auch in der Ustermer Politlandschaft. So entschied das Parlament bereits im September 2011, dass die alternden Schwimmbecken saniert werden sollen – allerdings «ohne Attraktivitätssteigerungen». Vorausgegangen war diesem Entscheid ein mehrjähriger politischer Prozess im Rahmen der «3-Bäder-Betrachtung» des Stadtrats (siehe Kasten).