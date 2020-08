In Wetzikon entstehen 40 neue Alterswohnungen

Derzeit besitzt die Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon (ASW) an drei Standorten total 202 Alterswohnungen. Nun sollen an einem davon rund 40 neue Wohnungen hinzukommen. Für den Neubau an der Talstrasse 19 hat eine Jury nun das Siegerprojekt ausgewählt.

Gefragt war eine Lösung, die den Aussenraum aufwertet und dadurch für die gesamte Siedlung zu einer neuen Begegnungszone wird. Damit sollen nachbarschaftliche Kontakte gefördert werden. Zudem sollte der Neubau die 2000-Watt-Anforderungen erfüllen.