Der grosse Oberländer Glacé-Test

Kofler-Glacé: Zitronen-Sorbet: 5 von 5 Punkten

Die Zeiten der Wetziker Confiserie Kofler sind längst vorbei. Heute stellt das Café und die Produktion der zweite Standbein der Konditorei Janz aus Wila dar. Geblieben ist das Kofler-Glacé, das weiterhin in Wetzikon hergestellt wird. Die Glacés werden aber nicht nur in den Cafés in Wila und Wetzikon verkauft, sondern quer durch die Schweiz transportiert.

Schon bevor man den Deckel des Glacékübelis entfernt, um zur kühlen Pracht zu kommen, besticht das Produkt bereits durch sein Design. Die klassisch hellblau-weissen Streifen auf dem Becher würden jeden Hipster in Zürich zufriedenstellen. Die Abbildung von Zitronen auf dem Deckel wirkt ansprechend und die Aufmachung wirkt nicht überladen sondern erinnert an Ferien und Strand. Im Kübeli geht es auf dem gleichen hohen Niveau weiter. Das Sorbet besticht mit einer erfrischenden Zitronennote, die überhaupt nicht künstlich wirkt. Die Konsistenz ist weder zu cremig oder zu wässerig ist. Derweil hält sich die Masse in der Hitze relativ lange und schmilzt nicht sofort dahin, dafür verläuft es angenehm auf der Zunge.

Preis: 4.50 Fr. für 150ml

Sorten: rund 20

Verkaufsstellen: Janz-Cafés in Wila und Wetzikon