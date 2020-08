«Die meisten Künstler sind keine Bonvivants»

Er ist in seinem neuen Film Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion: Der seit über 20 Jahren in Rüti wohnhafte Jörg Reichlin hat mit «Am Rande der Zeiten» einen Low-Budget-Film gedreht, dessen Premiere er wegen der Corona-Krise vorerst auf Eis gelegt hat. Im Interview erklärt er, warum er mit minimalsten Mitteln einen Film drehen wollte, was für Herausforderungen so ein Unterfangen mit sich bringt und was er das nächste Mal anders machen würde.