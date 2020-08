Das kindergefährdende Glacé von Grüningen

Das Calippo-Cola-Glacé mausert sich im Wespensommer zur Kinderfalle. Das Eis ist zuckersüss und zieht die stechenden Insekten förmlich an. Besonders problematisch: Um an das Glacé ranzukommen, muss man den Karton zusammendrücken. Und wenn die glitschige Masse dann ruckartig herausschwappt, kann es passieren, dass man sich ahnunungslos eine Wespe direkt in den Gaumen befördert.