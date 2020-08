Wohnmobil bleibt vor Bahnübergang liegen

Vor dem Bahnübergang im Trümpler-Areal ist es gestern Nachmittag beinahe zu einem Verkehrskollaps gekommen. Eigentlich war Jörg Lustenberger mit seinem Wohnmobil auf dem Weg in die Garage, da er an diesem eine Scheibe ersetzen musste. Doch dann blieb das Fahrzeug vor dem Bahnübergang mitten auf der vielbefahrenen Aathalstrasse stehen. «Natürlich war ich darüber nicht gerade erfreut. Es wäre mir lieber gewesen, wenn das Wohnmobil an einer wenig befahrenen Ecke stehen geblieben wäre», sagt der Berner. Zumal er damit erst jüngst drei Wochen lang, und ohne Panne, durch Dänemark gereist war.