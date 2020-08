«Die Abwägung Ärzte gegen Parkplätze ist eine Schweinerei»

Ginge es nach dem Hittnauer Gemeinderat, würde der Spatenstich zum Neubau «Hittnau Care» in diesem Sommer stattfinden. Durch einen Rekurs wurde das Projekt jedoch um rund ein Jahr verschoben. An der Informationsveranstaltung zur anstehenden Urnenabstimmung über den Baukredit stellte Bauvorstand Carlo Hächler (FDP) am Montag darum schnell klar: «Gegen das, was wir heute präsentieren, kann man keinen Rekurs einreichen.» Der beleuchtende Bericht sei gedruckt. «Jetzt können Sie an der Urne nur noch Ja oder Nein sagen.»