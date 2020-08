SVP-Mitglied geht, SVP-Mitglied kommt

Nach knapp sechs Jahren ist für Res Betschart Schluss. Der rund 49-jährige Bäretswiler SVP-Mann beendet seine Amtszeit in der örtlichen Rechnungsprüfungskommission und macht Platz für eine Nachfolgerin.

Die Volkspartei will ihren Sitz in der Behörde behalten und schickt nun die 36-jährige Isabella Gantenbein ins Rennen. Die kaufmännische Geschäftsführerin (CFO) ist nach Ablauf der ersten Einreichefrist die einzige Kandidatin für den freien Sitz, wie einer amtlichen Publikation der Gemeinde Bäretswil zu entnehmen ist.

Sollten bis zum 15. August keine weiteren Vorschläge eingehen, dürfte Gantenbein per stiller Wahl in die Behörde kommen. Ansonsten würde es am 29. November zu einer Urnenwahl kommen.

Die SVP ist in der fünfköpfigen Bäretswiler RPK noch mit einer weiteren Person vertreten - mit Susanne Gerber, die ihre erste Amtszeit in der Prüfkommission sitzt, zuvor arber Mitglied der Gesundheitsbehörde gewesen war.