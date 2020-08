So kühlt sich das Tösstal ab

Der Sommer gab sich am Wochenende wieder alle Ehre. Die Tösstalerinnen und Tösstaler schwitzten bei rund 30 Grad. Wer konnte – ob Mensch oder Tier – suchte irgendwo ein bisschen Abkühlung. Die Badis waren gut besucht, aber auch am Toni-Gumpe an der Töss genossen viele das erfrischende, kühle Nass.

Wer eher kulinarische Erfrischungen mochte, gönnte sich das eine oder andere kühle Bierchen oder zum Beispiel ein feines hausgemachtes Glacé im Freihof Schmidrüti in blumigem Ambiente der hübsch hergerichteten, schattigen Gartenbeiz. So kann dieses Wetter ruhig noch etwas bleiben. (Manuela Kägi)