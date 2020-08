Grüningen streicht SBB-Tageskarten aus dem Angebot

Mit der Gemeinde-Tageskarte lässt sich für wenig Geld weit reisen. Das Angebot der SBB ist mancherorts besonders in Ferienzeiten sehr beliebt. In Grüningen jedoch flachte das Interesse ab. So hat der Gemeinderat entschieden, die Tickets ganz aus dem Angebot zu verbannen.

Seit 2004 hat die Gemeinde die Tageskarten zum Kauf angeboten. Damals kostete sie das Generalabonnement, das aus zwölf Monatsblöcken mit jeweils 365 vordatierten Tageskarten besteht, 8500 Franken. Inzwischen gibt die Gemeinde dafür 14‘000 Franken aus.