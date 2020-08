Baum oder nicht Baum - das ist die Frage

Der unerlaubte Fällversuch der Linde am Bahnhof Hinwil durch den Chef des Steiner-Imperiums ist in der Region Gesprächsthema Nummer eins. Nachdem die Polizei intervenierte, mussten die Fällarbeiter einen Stummel des Baumes stehen lassen. Die Hinwiler zürnen - und stellen sich einen Haufen Frage. Wie wird der Gemeinderat entscheiden - könnte er gar die Baufreigabe verweigern und damit den Bau auf längere Frist blockieren? Und wie wird Inhaber Bernhard Steiner auf die Massnahmen reagieren? Was kommt im drohenden Rechtsstreit heraus?