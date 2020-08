Null Bock auf Oberklasse

Um zu wissen, wofür das Herz von Christian Giesen schlägt, reicht ein einziger Blick in sein Wohnzimmer. Modelle von alten VW-Bussen stehen in Vitrinen, an den Wänden hängen Bildern der legendären Autos, mit VW-Bussen bedruckte Kissen liegen auf der Couch.

Im Küchenschrank stehen Tasesn mit diesem Motiv, eine Teekanne hat die Form eines VW-Busses und sogar die Bettwäsche ziert ein altes VW-Bus-Modell.