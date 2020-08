Wetzikon hat gar nicht teuerste Dauerparkkarte des Landes

Auf dem Stadtgebiet zu parkieren, weil man selbst keinen Parkplatz hat, ist teuer. Besonders in Wetzikon. So zumindest wenn es nach «Comparis» geht. Hier blättere man für das Parkieren 1080 Franken pro Jahr hin, schreibt die Vergleichsseite nach einem Gegenüberstellen der 40 grössten Schweizer Städte. Am günstigsten fährt, dagegen wer in Riehen im Kanton Basel Stadt wohnt. Dort kostet eine Dauerparkkarte lediglich 8 Franken pro Jahr.

Doch 1080 Franken, das bezahlt in Wetzikon niemand. Roger Kündig, Abteilungsleiter Bevölkerung und Sicherheit in Wetzikon, erklärt: «Bei der Stadt Wetzikon unterscheiden wir zwischen Tages- und Nachtparkieren. Wer keinen eigenen Parkplatz hat in Wetzikon, tagsüber aber auswärts arbeitet, kann bei uns für 30 Franken pro Monat eine Parkkarte für die Nacht beziehen.»

Das sei dann kein fixer Parkplatz, sondern der Besitzer dieser Karte müsse sich jeden Abend einen neuen suchen, erspare sich dadurch aber den Gang zur Parkuhr.

Angebot gibt es gar nicht

Wer hingegen tagsüber einen Parkplatz brauche, könne eine Parkkarte buchen für den Tag, so Kündig. «Diese Dauerparkkarte kostet pro Monat 60 Franken. Wer gleich eine Karte für ein halbes Jahr kauft, bezahlt 300 Franken.» Das sind dann 60 Franken weniger, als wenn man jeden Monat eine neue Karte kaufen würde. Für eine Jahreskarte bezahle man dann 600 Franken. 120 Franken spare man so, wenn man auf einen monatlichen Kauf verzichte, sagt Kündig.

«Auf die von Comparis gerechneten 1080 Franken kommt man nur, wenn jemand jeden Monat eine neue Tageskarte und eine neue Nachtkarte kaufen würde. Das tut aber niemand, denn etwas in dieser Form bieten wir gar nicht an.» Betrachte man das so, befinde Wetzikon sich absolut im Schnitt der umliegenden Gemeinden.

Zürich kostet 300 Franken

Wenig zimperlich geht Rapperswil-Jona mit seinen Autobesitzern ohne eigenen Parkplatz um. Die Jahreskarte von 1000 Franken gilt nur für bestimmte Parkplatzanlagen, rechnet Comparis vor.

Etwas günstiger sei das Dauerparkieren in den Städten Dübendorf und Uster mit 500 beziehungsweise 540 Franken. Die Stadt Zürich verlangt 300 Franken.