Nach Brand in Hinwil: Schock sitzt Bewohnern noch in den Knochen

Das Haus, das am frühen Donnerstagmorgen in Hinwil brannte, ist nicht mehr bewohnbar. Eingemietet ist dort seit Jahren die Stiftung für ganzheitliche Betreuung, die das Haus unter dem Namen Wohngruppe zur Akazie führt. Die Stiftung arbeitet mit erwachsenen Menschen mit Behinderungen zusammen. Das kann sie in jenem Haus zumindest vorerst nicht mehr tun.