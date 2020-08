Die Bevölkerung schimpft und die Polizei hadert

Mit aufgemotzten Autos und durchdrehenden Räder dröhnen sie durch Quartiere und wollen dabei auffallen. Und das gelingt ihnen, denn das Geräusch eines aufheulenden Motors oder das Knallen aus einem Auspuff kann niemand in der näheren Umgebung überhören. Das Problem mit den so genannten «Autoposern» ist nicht neu. Seit dem Lockdown scheint es sich aber weiter verschärft zu haben. So häufen sich die Meldungen von Grossaktionen der Polizei gegen Autoposer seit Monaten.