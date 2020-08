Weitere Corona-Fälle in Alterspflege Zollikerberg

Vergangene Woche haben sich 12 Mitarbeitende der Abwaschküche des Stiftungsbetriebes «Gastronomie & Räume» in Zollikerberg mit dem Coronavirus infiziert. Die weiteren 14 Mitarbeitenden des Küchenteams sind in der Zwischenzeit negativ getestet worden und befinden sich vorsorglich in Quarantäne, wie die Stiftung Diakoniewerk Neumünster, zu der auch das Spital Zollikerberg gehört, in einer Mitteilung schreibt. Das Spital ist auch für die Glattalgemeinden eine wichtigste Anlaufstelle.

Nun muss die Stiftung fünf weitere Corona-Fälle vermelden: Eine Mitarbeiterin der Informatikabteilung, vier Mitarbeitende der Hauswirtschaft der Residenz Neumünster Park sowie eine Pflegefachperson des Wohn- und Pflegehauses Magnolia sind positiv getestet worden. Die möglichen Infektionswege würden gemeinsam mit dem Kantonsärztlichen Dienst abgeklärt.

Bisher keine Bewohner angesteckt

Bisher hat das Spital bei seinen Mitarbeitern im Umfeld der Stiftung Diakoniewerk Neumünster 200 Tests durchgeführt. Obwohl das Personal im Wohn- und Pflegehaus Magnolia stets mit Schutzmasken arbeitet, wurden auch die Bewohner der Residenz vorsorglich getestet. Alle Testergebnisse sind negativ.

Alle positiv getesteten Mitarbeitenden befinden sich in Selbstisolation. Mitarbeitende, die mit den infizierten Arbeitskollegen Kontakt hatten, sind in Quarantäne. Das Spital Zollikerberg selbst verzeichnete bisher keine positiv getesteten Mitarbeitenden.