Neue Lockerungen für Reisende aus Drittastaaten

Der Bund hat neue Staaten auf die Liste der Risikoländer gesetzt. Wer daraus in die Schweiz einreist, muss sich in Quarantäne begeben. Das Staatssekretariat für Migration hat aber auch Lockerungen für Einreisen aus Drittstaaten verkündet. So zum Beispiel für die Länder Kroatien, Bulgarien, Irland, Rumänien und Zypern.