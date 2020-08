Nach Hundeattacke: Bisswunde mit zehn Stichen genäht

Wenn sich Karin Schönenberger aus Tann sonst ihre Schuhe schnürt und ihre Bauchtasche umschnallt, freut sich Rusti. Der Appenzellerhund weiss: Jetzt geht es raus auf einen Spaziergang. Seit dem vergangenen Sonntag ist diese Freude getrübt.

Schönenberger sitzt bei ihrer guten Freundin Theres Wäspi in Wolfhausen am Tisch und erzählt. Wie sie am Sonntagmorgen früh um neun Uhr bei der so genannten Papageiensiedlung in Tann spazieren geht. So wie immer.